Commissione europea dell'ambiente Enve, Pigliaru chiude il mandato: "Esperienza di grande valore"

Ultima riunione alla guida della commissione Enve per Francesco Pigliaru, che a Bruxelles ha ufficialmente concluso il mandato di presidenza dell'organismo del Comitato delle Regioni che si occupa di ambiente, energia e cambiamento climatico. Nel suo intervento di saluto il presidente Pigliaru, che ha lasciato il ruolo al collega olandese Cor Lamers, ha ripercorso l'attività di questi due anni e mezzo, ricordando in particolare il lavoro portato alle Conferenze sul clima dell'Onu (COP) di Parigi e Marrakech.

Francesco Pigliaru, che proseguirà l'attività nel Comitato, resterà relatore di ENVE e rappresenterà le città e le regioni d'Europa anche alla prossima COP, in programma a Bonn a novembre. "È stata un'esperienza importante, anche perché ho tenuto la presidenza in un momento di straordinario dibattito internazionale sui temi dell'ambiente e del cambiamento climatico", ha detto Francesco Pigliaru ringraziando i componenti della Commissione e sottolineando il valore del Comitato delle Regioni, oltre che dal punto di vista istituzionale, come "luogo di prezioso confronto tra i territori d'Europa, che qui possono conoscersi, scambiare buone pratiche e progettare insieme. Continuerò ad essere presente - ha proseguito -, ma avrò ancora più tempo per la Sardegna, perché dobbiamo lavorare prima di tutto per i cittadini che ci hanno eletto nelle nostre città e regioni."

Francesco Pigliaru, "sotto la cui guida la Commissione ha raggiunto l'ambizioso traguardo di far diventare i i territori d'Europa parte della piattaforma per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu", come ha sottolineato il nuovo vicepresidente Roby Biwer , proseguirà il suo lavoro alla COP23 di Bonn, la prima dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi. "Nonostante la posizione del governo centrale, moltissime città e regioni statunitensi intendono continuare a rispettare gli impegni presi nella lotta ai cambiamenti climatici. Abbiamo già aperto le relazioni con loro attraverso il Patto dei Sindaci e ora è il momento di rafforzare la collaborazione: facciamo diventare il problema un'opportunità politica". Fra i temi discussi nel corso della riunione, quello delle risorse necessarie per combattere i danni causati dai cambiamenti climatici. "Stiamo parlando di cose molto concrete e in Sardegna lo sappiamo bene. Serve che la nuova strategia europea tenga conto della necessità di sostenere gli investimenti sull'adattamento", ha detto il presidente Pigliaru, illustrando alla Commissione l'intervento straordinario che la Sardegna ha dovuto mettere in campo "trovando 67 milioni per affrontare l'emergenza siccità che ha gravemente danneggiato il settore dell'ovicaprino e l'agricoltura. Abbiamo affrontato l'urgenza, ma non possiamo permetterci di continuare a subirla. Nella nostra regione stiamo lavorando per dare risposte strutturali, ma non possiamo e non dobbiamo fare da soli. Ci vuole un ragionamento più ampio - ha concluso Francesco Pigliaru -, e l'Europa è chiamata a fare la sua parte e farla in modo crescente."