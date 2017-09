Cossa (Riformatori): "Sardegna diventa ciclabile solo con bici ammesse su tutti i mezzi pubblici"

"Solo se sarÓ possibile viaggiare sui mezzi pubblici con al bici al seguito si potrÓ realizzare un serio programma per rendere la sardegna ciclabile. Attualmente la gran parte di essi non lo permette, a differenza di quanto accade in gran parte d'Italia e in Europa".







Lo dichiara il consigliere regionale dei Riformatori sardi Michele Cossa. "Non si può sperare in una reale diffusione dell'uso delle due ruote se non si affronta seriamente questo aspetto. Mi auguro che la gara per l'acquisto dei nuovi autobus dell'Arst tenga conto di questo elemento, cruciale per favore e rendere effettiva la possibilità di uso delle biciclette: la ipotesi di mettere le bici nel bagagliaio dei bus è semplicemente ridicola. Ad esempio, chi giunge a Cagliari da fuori città, dopo il disastroso esperimento del bike sharing, si trova davanti a una difficoltà insormontabile ed è costretto a lasciare la bicicletta a casa, anche se vive a pochi chilometri dal Capoluogo", conclude Cossa.