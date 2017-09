Fumi tossici a Molentargius, il caso al Comune di Cagliari. Interrogazione del centrodestra a Zedda

CAGLIARI - Il caso-Molentargius varca il confine quartese e piomba dritto dritto nell'Aula del Comune di Cagliari. Con un'interrogazione di tutto il centrodestra (primo firmatario Pierluigi Mannino, #Cagliari16), vogliono cercare di saperne di più dal sindaco, Massimo Zedda. Che è anche il primo cittadino anche della Città metropolitana ma, soprattutto, il vicepresidente dell?Ente Parco. Molti ettari del Parco sono di competenza del capoluogo sardo, che "divide" la proprietà con altri 4 Comuni.

"È una situazione esplosiva, non si può continuare a far finta di nulla", così Mannino, dopo aver protocollato un'interrogazione urgente. "Il sindaco Zedda deve ricoprire un ruolo di primo piano nella vicenda, visto che è vicepresidente dell'Ente Parco, serve capire quali siano gli interventi già posti in atto e quali iniziative si intendano prendere, soprattutto nei confronti dei responsabili".