Tari alle stelle a Cagliari, Zedda: "Aumenti dovuti a leggi nazionali, con porta a porta si pagherà in base a rifiuti prodotti"

Il sindaco di Cagliari in Consiglio comunale risponde alle accuse sugli aumenti della Tari in città. "Aumenti dovuti principalmente a leggi nazionali, con nuovo bando porta a porta si pagherà non in base alle dimensioni della casa ma per i rifiuti prodotti".







CAGLIARI- "Gli aumenti delle tasse sui rifiuti sono stati causati principalmente da leggi dello Stato e non tanto dai ritardi del Comune". Così il sindaco di Cagliari Massimo Zedda replica alle critiche sugli aumenti della Tari. Lo fa rispondendo a un'interrogazione presentata dal consigliere di Forza Italia Stefano Schirru.

"L'introduzione del pagamento della Tari al metro quadrato - ha detto Zedda- ha introdotto una patrimoniale mascherata perché in questo modo i rifiuti si pagano in base alla superficie di un immobile. Quest'estate abbiamo aggiudicato definitivamente il nuovo servizio di igiene del suolo che porterà anche a un nuovo sistema tariffario, non più in base a metri quadri e componenti del nucleo familiare ma in base ai rifiuti prodotti".

E ancora: "Nel 2011, quando sono stato eletto, le sanzioni non pagate dal Comune ammontavano a 6 milioni di euro, questo perché storicamente il l'amministrazione non aveva mai messo in piedi le iniziative per partire con un nuovo sistema di raccolta. Sulle tasse - conclude - inviterei a guardare il sistema della tassazione e a confrontare sistemi identici. In alcuni Comuni si paga a parte per il ritiro di rifiuti ingombranti, da noi è gratuito. Inoltre mettendo insieme i tre sistemi di tassazione ovvero Tari, Tasi e Irpef il Comune si colloca a metà classifica nazionale. Abbiamo una Tari molto alta ma abbiamo la Tasi tra più basse d'Italia così come l'Irpef.