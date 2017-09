Pericoli sulle strade di Cagliari, "molti incidenti anche a Genneruxi". Il caso in Comune

Dallo svincolo dell'Asse Mediano, passando per via dell'Abbazia, via Bonn e via Nizza. Numerosi gli schianti, alcuni anche mortali. "Automobilisti e motociclisti corrono troppo, limite di velocità da rivedere".







CAGLIARI - È via dell’Abbazia la più pericolosa: la strada che porta da un lato verso l'Asse Mediano e dall'altra verso il rione di Genneruxi finisce sul banco principale delle vie da "bollino rosso", tra alta densità di traffico e velocità tutt'altro che moderata. La medesima via è stata negli anni teatro di numerosi incidenti, anche mortali, e comunque anche di recente, con una certa preoccupante frequenza più o meno di grave entità. Completano il quadro via Bonn e via Nizza.

Il caso finisce in Consiglio comunale, con un'interrogazione del consigliere Alessandro Sorgia (Gruppo Misto). "La escalation di incidenti si ripete con una certa continuità e pericolosità soprattutto negli ultimi tempi. Le preoccupazioni degli abitanti sono fondate e occorre aggiungere che spesso e volentieri assistono impotenti a veicoli o moto lanciate ad alta velocità che perdono talvolta il controllo del proprio mezzo, ponendo a repentaglio oltre alla propria incolumità, quella di passanti e altri conducenti. Bisogna porre rimedio senza ulteriore indugio, con iniziative atte al rispetto dei limiti di velocità vigenti nella via dell’Abbazia da parte di automobilisti e motociclisti, al fine della riduzione della velocità e del rallentamento del traffico, per una maggiore sicurezza di tutti i cittadini".