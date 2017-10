Sicurezza a Cagliari, Zedda al prefetto: "Più forze dell'ordine nelle strade del centro"

CAGLIARI - Il sindaco Massimo Zedda questa sera è intervenuto in Aula affermando di aver chiesto al Prefetto una maggiore presenza di forze dell'ordine in città. "Dobbiamo arrivare ad avere più presidi carabinieri o polizia nel territorio, ne ho parlato anche con il ministro Minniti, - ha detto - se non altro come forma di deterrente per impedire atti di criminalità. La situazione che viviamo soprattutto in questi giorni è alterata dalla presenza di persone che arrivano con sbarchi diretti in particolar modo dall'Algeria".