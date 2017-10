Alghero, il sindaco Mario Bruno annuncia le dimissioni

La decisione arriva dopo mesi di pressioni da parte dell'opposizione e durante i quali la solidità della maggioranza ha scricchiolato in più occasioni. "Serve un Commissario fino al prossimo giugno come chiedono 12 consiglieri comunali? - si chiede Bruno - o serve una nuova maggioranza coesa e stabile che porti avanti gli ultimi venti mesi della consiliatura con grande determinazione? Lavorerò per questa ultima soluzione. Passera' per inevitabili dimissioni non immediate, ma in tempi brevi (chieste dal capogruppo del Pd che anche ieri, coraggiosamente e convintamente, ci ha sostenuto) e per un nuovo quadro politico che stiamo già costruendo. Lavorerò per attuare tutti i punti del programma, con ciascun consigliere, con ciascun cittadino che ha a cuore il bene della città".