Aeroporto militare di Decimomannu. A rischio 70 dipendenti: "Spostateli nelle altre amministrazioni pubbliche"

Lo chiede il consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) che ha presentato diverse interrogazioni sulla vertenza riguardante il plotone di oltre 70 dipendenti – in gran parte dei centri del Basso Campidano – in attività nell'aeroporto militare di Decimomannu. Dal prossimo 31 dicembre, con l'esodo degli ultimi militari della German Air Force, potrebbero restare senza lavoro: "L'addio del contingente Luftwaffe – conclude Tocco – con lo scioglimento del comando tedesco mette di fatto fine all'esperienza nella base dedicata a Giovanni Farina. Abbiamo già posto l'accento sulla problematica, ma ancora nessun passo è stato compiuto per la salvaguardia dei posti di lavoro. Di fatto, è l'ennesimo segnale di resa della giunta con il comando tedesco che trasferirà la propria base a Sigonella, in Sicilia, producendo solo danni per la Sardegna".