Vertice Pigliaru-Gentiloni a Roma, c'è la data. Sul tavolo le tante vertenze (da risolvere) dell'Isola

CAGLIARI - Il presidente della Regione Francesco Pigliaru e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni hanno concordato per il prossimo 9 novembre, a Roma, l'incontro per affrontare le questioni aperte tra Sardegna e Governo. Nella prospettiva della visita a Cagliari del presidente Gentiloni per partecipare alla Settimana sociale della Cei, la Regione e Palazzo Chigi hanno tenuto in queste settimane costanti interlocuzioni dirette all'organizzazione di un appuntamento istituzionale in cui fare la ricognizione di tutti i dossier aperti, seguiti sui vari tavoli tematici, e dare un impulso forte alla loro chiusura.

La strettezza dei tempi, dovuta alla partenza del Presidente del Consiglio per una sopravvenuta missione internazionale, ha fatto preferire lo spostamento a data successiva del tavolo Governo-Regione a cui si stava lavorando per il 28 ottobre, così da poter riservare alle partite della Sardegna il tempo e l'attenzione necessari.