"Basta atti vandalici sui muri della città, servono le telecamere". Il caso in Comune

"Vogliamo sapere quale azioni il sindaco e la Giunta stanno mettendo in campo per prevenire e punire gli autori di tanti atti vandalici che hanno colpito edicifi pubblici e privati nella nostra città, scritte spray che offendono le Istituzioni e i suoi rappresentanti".







Lo chiede Alessio Mereu, consigliere Comunale di Fdi- An a Cagliari firmatario di una interrogazione. "Da tempo abbiamo chiesto al sindaco impianti di videosorveglianza perché questi atti di vandalismo spray recano anche un danno economico a tutta la comunità ed e' giusto che i colpevoli vengano individuati e devono pagare per quanto fatto" continua Mereu "infine vorrei sapere se il sindaco, come per il writer che aveva oltraggiato la Torre spagnola, inviera' gli atti in Procura per le tante troppe scritte dalla chiara matrice ideologica e i cui autori sono facilmente identificabili".