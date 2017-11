Cagliari, centrodestra e M5S: "Giunta in crisi, pronti a elezioni"

"Come volevasi dimostrare a distanza di un anno il patto col diavolo del sindaco Zedda, che ha candidato importanti ex esponenti del centro destra e movimenti politici palesemente disomogenei al suo, si rileva un fallimento. Il sindaco Zedda oggi in aula, di fronte all'evidente assenza di parti importanti della sua ex maggioranza, ha dichiarato di avere molte opportunità ancora per proseguire con la sua carriera politica, ma certamente non potrà contare sul sostegno delle minoranze. La presenza in consiglio di oggi per senso di responsabilità dell'opposizione cittadino non illuda il sindaco di soccorsi esterni. La minoranza è consapevole del fallimento dell'azione di questa amministrazione ed è prontissima a tornare ad elezioni, così come accadrà senz'altro se il sindaco continuerà a non avere i numeri per andare avanti".