Renzi in Sardegna: tappe a Thiesi, Nuoro, Ghilarza e Cagliari

In Sardegna il segretario del Pd Matteo Renzi. L'ex presidente del Consiglio oggi arriva nell'isola in occasione del suo tour #destinazioneitalia.







Dopo l'arrivo a Olbia lo spostamento a Thiesi per visitare il caseificio Fratelli Pinna. Poi a Nuoro all'Isre (museo etnografico) e l'incontro con il presidente della Legacoop provinciale e alcuni rappresentanti delle cooperative casearie e agroalimentari. La tappa successiva è a Ghilarza al museo Casa Gramsci. Infine all'aeroporto di Cagliari dove incontrerà il presidente di Coldiretti e i rappresentanti di Agrinsieme. Contrariamente a quanto avvenuto nel resto d'Italia, Renzi non si sposterà in treno.