Cagliari, il nuovo volto di Sant'Avendrace: via libera alla riqualificazione di via Po e via Campo Scipione

Proposte dall'assessore alla Mobilità Luisa Anna Marras, le delibere rientrano nel Bando Periferie, il Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane voluto dal Governo per cui il Comune di Cagliari ha vinto il bando nazionale nel 2016 indicando il quartiere di Sant'Avendrace come zona oggetto di intervento e ottenendo quindi 18 milioni di euro.



Il primo progetto approvato interessa uno dei tre lotti previsti e riguarda in particolare la via Po nel tratto tra la piazza Sant'Avendrace e la rotatoria di via Brenta-via Santa Gilla, che sarà ridisegnata, e la via Simeto: un asse viario che riveste un ruolo strategico nella viabilità per l'ingresso e l'uscita dalla città, per i collegamenti con l'area vasta e con la strada statale 195, la 130 e la 131.



L'obiettivo è quello di far superare all'asse viario le attuali caratteristiche di semplice via di passaggio trasformandolo in un viale urbano piacevole e sicuro da attraversare, oltre che in auto, anche a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, stabilendo già da ora un collegamento con il nuovo complesso abitativo, destinato ad housing sociale, e di servizi di via Po e via Simeto, anche questo previsto nel Bando Periferie, sia dal quartiere che dalle altre parti della città. Sul lato dell'ex mattatoio, infatti, il progetto si interfaccia col futuro intervento di housing, nel quale è prevista la sistemazione di una piazza parzialmente coperta con aree piantumate: il progetto approvato tiene conto di tutti gli interventi previsti per il quartiere di Sant'Avendrace e inizia a impostarne la futura configurazione viabilistica.



Il secondo progetto approvato prevede il nuovo assetto di una parte della via Campo Scipione, che sarà ridisegnata per per consentire un accesso diretto e agevole al parco sportivo e educativo che sarà realizzato, sempre con le risorse a valere sul Bando Periferie, nell'area di via San Paolo.



In entrambi i progetti sono previsti rifacimento del manto stradale, nuovi marciapiedi, nuova illuminazione a LED sia per la parte carrabile che per quella ciclabile e pedonale, nuove reti idriche e fognarie. Saranno inoltre realizzate nuove piste ciclabili in percorsi protetti sul marciapiede e nelle due direzioni, in continuità sia con i collegamenti ciclabili da realizzarsi con le risorse Pon Metro sia con quelli esistenti, quali per esempio la pista che dalla rotatoria di Sant'Avendrace conduce a Is Mirrionis.

Nella foto il vicesindaco di Cagliari Luisa Anna Marras