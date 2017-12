Sanità, Cappellacci: "Al Brotzu reparto Medicina bloccato, disagi anche a San Gavino"

La denuncia è di Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia. "Per quanto riguarda l'ospedale cagliaritano – evidenzia Cappellacci- rileviamo che in maniera irresponsabile si bloccano Medicina I e Medicina II per lavori urgenti ed improcrastinabili, con un preavviso di pochi giorni e senza prevedere delle alternative a quello che rappresenta un punto di snodo di un ospedale. Per quanto attiene al N.S. di Bonaria, il fatto che si sospenda l'attività chirurgica con un preavviso di 24 ore è di una gravità tale che non c'è bisogno di aggiungere ulteriori commenti. Ma purtroppo non si tratta di casi isolati perché da Tempio ad Isili, passando per altre realtà riceviamo quotidianamente segnalazioni di carenze di personale, a causa di una politica scellerata che taglia tutto ciò che serve e salvaguarda il superfluo. Si trovano i soldi per aumentare lo stipendio dei manager continentali, perfino per dare un portavoce (ovviamente piemontese) al direttore dell'ATS, ma non si trova il tempo né il denaro per curare i pazienti, per assicurare il personale e gli strumenti adeguati ad intervenire. Questa è la loro riforma: una Sanità che cosa molto di più per offrire molto di meno ai cittadini".

La replica. "All'ospedale San Michele si stanno portando avanti lavori necessari da anni, ma che Cappellacci e i suoi non si sono preoccupati di far eseguire quando avrebbero potuto e dovuto fare. L'ex presidente si occupa con attenzione di sanità solo ultimamente e infatti ci troviamo a dover colmare vuoti di programmazione di anni". Replica così l'assessore della Sanità, Luigi Arru, alle affermazioni di Ugo Cappellacci. "Il paradosso è che ci attacca perché rispettiamo le norme e pensiamo alla sicurezza dei cittadini. Anche nel merito, peraltro, Cappellacci non dice il vero: la Direzione dell'Azienda Brotzu non ha interrotto né interromperà l'attività delle Medicine, così come non corrisponde al vero che a San Gavino è stata sospesa l'attività chirurgica. Ancora una volta la demagogia non va di pari passo con una acquisizione corretta delle informazioni", conclude Arru.