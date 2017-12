No a s'indipendèntzia ma su domìniu .srd ddu bolemus

No tenimus s'indipendèntzia polìtica dae s'Itàlia però bolemus unu domìniu web totu nostru. Sa Sardigna at avantzadu una proposta pro otènnere su domìniu internet de primu livellu ca terminat cun .srd comente sos istados indipendentes. Sa punna est cussa de comunicare a manera pùblica, e ùnica, sa figura de sa Sardigna in su mundu digitale.

S'assessore a sos Afares Generale Filippo Spanu at otènnidu s'ok dae sa Giunta regionale e isse at naradu ca intro de ses meses sa propiedade de su domìniu .rsd at a èssere comporada. Sa rechesta de àere unu domìniu .rsd fiat istada introduita in su mese de martzu cun d'unu emendamentu de su consigieri Paolo Zedda a sa lege finantziaria. In cudda ocasione fiat istadu aprovadu unu isborsamentu de 20 milla èuros.