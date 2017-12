Maninchedda: "Accordo sulle servitù drammatico per chi governerà la Sardegna"

"Conta il discorso e non il programma. Conta la capacità di romanzare e di romanzarsi, non quella di essere - scrive Maninchedda sul blog Sardegna e Libertà - ieri ho reagito con poche parole al profluvio di dichiarazioni con cui si è coperta una pagina imbarazzante di questa legislatura, l’Accordo sui poligoni. Fare dichiarazioni altisonanti di fronte a un documento drammatico per le giunte future dà la misura di uno scivolamento verso la propaganda che francamente non ci aspettavamo. La propaganda è un pessimo additivo della politica: crea dipendenza e impone di inventarne una al giorno, anche quando si farebbe meglio a tacere. Noi siamo per la politica come azione e sacrificio, entrambi accompagnati dalla parola, ma non sostituiti. Non esiste per un uomo la possibilità di sostituire la vita con un racconto, se non in una dimensione patologica o falsa; così non è possibile per la politica essere interamente sostituita dalla propaganda".