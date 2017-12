Tzerachias militares. Cucca (Pd): "Bene meda s'abertura de sa caserma in Pratosardo"

“Sa firma a pitzu de s'intesa tra sa ministra Pinotti e su presidente Pigliaru aberit unu tretu nou pro sa Sardigna ca at a portare oportunidades pro s'economia e sa trama sotziale. S'annuntziada abertura de sa Caserma de Pratosardo, in Nùgoro, est unu puntu de meda importu ca at a portare agiudos a su territoriu”.







Dd'at naradu su segretàriu de su Pd sardu, Luigi Cucca, ca at cummentadu aici s'intesa firmada lunis a mangianu in Roma. “Sunt istados superados in fines sos problemas ca in annos colodos aiant impedidu de sighire su protocollu de su '97, immoe medas sardos chi traballant in s'esèrtzitu ant a podere faghere torrada a s'ìsula pro abarrare in paris cun sas famìllias. So cuntentu – sighit Cucca – pro ite posca annos de polèmicas custu guvernu at dimustradu ca tenet a is problemas de sa Sardigna”.