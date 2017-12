Ex arsenale a sa Maddalena, addobiu Pigliaru-Maninchedda

Su presidente de sa Regione Francesco Pigliaru chenàbura at addobiadu su segretàriu de su 'Partito dei Sardi' Paolo Maninchedda pro analizare sa chistione de sa torrada a sa Regione de s'ex Arsenale de sa Maddalena.







Maninchedda, cando fiat assessore a sos traballos pùblicos aiat cumentzadu un'arresonada tra sa Regione, sa Mita Resort, sa protetzione tzivile e s'avocadura de s'istadu. Tando fiat istada definidu s'importu de su dinari ca sa protetzione tzivile diat donare a sa Mita, sena ispesas pro sa Regione.

Eris a merie Pigliaru in paris cun Maninchedda ant lèghidu s'acordiu cuncordadu dae sa Regione cun su Guvernu ca chitzo ant a firmare.

Pro Maninchedda, est iscritu in nd'una nota de sa Regione, s'acordu est bonu. Però s'ex assessore at naradu de faghere meda atentu a sa nòmina de sa Regione comente sugetu printzipale de su acòrdiu.