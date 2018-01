Intimidazione a sindaco di Iglesias, Pigliaru: "Ennesimo atto vile". E chiede aiuto a Minniti

Lo annuncia il presidente della Regione Francesco Pigliaru, commentando la grave intimidazione subita dal sindaco di Iglesias Emilio Gariazzo.

"Esprimo al sindaco Gariazzo la mia solidarietà e quella di tutti gli assessori e ribadisco che la Giunta è al fianco di tutti gli amministratori impegnati con dedizione e spirito di servizio in una azione che spesso li espone a rischi e a pericoli. Siamo pronti a potenziare la rete della videosorveglianza – sottolinea Francesco Pigliaru –, particolarmente importante in termini di prevenzione e controllo, e che ha già avuto un primo importante avvio attraverso le risorse trasferite ai Comuni, con opere in via completamento. E con il programma Iscol@ stiamo investendo sull'istruzione, la cultura e la conoscenza, fattori fondamentali di sviluppo sociale e di crescita civile".

"Per quanto riguarda gli autori di questo e di gesti simili – conclude il presidente Pigliaru –, l'auspicio è che siano presto assicurati alla giustizia e condannati in modo esemplare. I violenti che turbano in questo modo la vita delle nostre comunità meritano solo di essere esclusi e ripudiati".