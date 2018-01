Referendum insularità, Ganau: "La battaglia deve proseguire"

źHo preso atto con disappunto della delibera della commissione generale per il referendum, Non entro nel merito della delibera, nÚ delle motivazioni che hanno portato la commissione regionale a bocciare la proposta di referendum, ma devo dire che non la condivido soprattutto per quello che la delibera comporta: non tenere conto della volontÓ di oltre 90 mila sardi╗.







Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau durante la conferenza stampa convocata questa mattina in Consiglio regionale dai Riformatori sardi insieme, tra gli altri, al pool di giuristi che hanno sostenuto il comitato per il referendum sul riconoscimento della condizione di insularità in Costituzione.

«È una delibera che non condivido – ha detto Ganau - perché ottenere il riconoscimento di una condizione che è oggettiva è una battaglia vitale per la Sardegna. La risposta che hanno dato i sardi dimostra che è un tema fortemente sentito con caratteristiche altamente identitarie, che riunisce il popolo sardo su una battaglia che è essenziale. Credo che ora il primo passo sia quello di impugnare la delibera e poi la strada da seguire è quella di studiare tutte le soluzioni alternative per ottenere il riconoscimento della condizione di insularità, passando anche per una proposta di modifica statutaria da condividere con i capigruppo per la discussione poi in Consiglio regionale. Un percorso evidentemente non semplice perché la modifica allo Statuto, anche sul singolo tema, richiede due passaggi parlamentari. Così come credo possa essere utile affrontare subito questione nell'apposita commissione paritetica prevista dalla finanziaria nazionale».