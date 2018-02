Enac e Regione a lavoro per un unico sistema aeroportuale

"Oggi abbiamo avviato un percorso con l'auspicio di giungere in tempi rapidi a una soluzione condivisa. La Regione è al lavoro per favorire il progetto di sistema unico aeroportuale sardo nel rispetto dell'autonomia di tutti i soggetti coinvolti". Questo il commento del presidente Pigliaru a margine dell'iniziativa. Mentre l'assessore dei Trasporti, Carlo Careddu sottolinea che "alla luce di questo primo incontro ritengo ci siano le condizioni per andare avanti, abbiamo delineato lo stato dell'arte e iniziato a esaminare concretamente gli scenari che possono portare verso un'integrazione industriale di tutte le forze in campo”.



Terminata la fase di analisi tecnico-amministrativa delle possibili soluzioni percorribili, la Regione convocherà un nuovo incontro.

L'organizzazione del sistema aeroportuale integrato dovrà fare i conti con le problematiche che affliggono il sistema trasporti aerei regionali, ad iniziare dall'impoverimento dell'aeroporto di Alghero dove il mancato varo di incentivi al traffico low cost ha fatto perdere all'infrastruttura circa 351 mila passeggeri nel 2017, rispetto al 2015 quando ancora la compagnia Ryanair volava a pieno regime. Dovrà, inoltre, considerare la bocciatura della Commissione Europea della CT1, la continuità territoriale per Roma e Milano, il blocco della CT2 sulle rotte minori e i ritardi sul bando della destagionalizzazione che stenta a dare frutti.