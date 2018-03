Patti Territoriali: firma di Pigliaru per le quattro Province

La firma dei quattro Patti segue di appena 24 ore l'Accordo siglato ieri al Viminale tra il presidente Pigliaru e il ministro dell'Interno Marco Minniti, attraverso il quale sono state individuate nuove strategie per rispondere alle manifestazioni di criminalità diffusa e illegalità che vanno diffondendosi nei contesti urbani, spesso strettamente correlate al disagio sociale, e che richiedono l'applicazione di modelli di sicurezza integrata attraverso la ricerca di nuove forme di cooperazione e coordinamento nell'ambito della sfera della prevenzione tra i vari livelli di governo.

"Il contenuto dei Patti che abbiamo firmato oggi e che sono la declinazione territoriale dell'accordo siglato ieri con il ministro Minniti, dimostrano – ha sottolineato il presidente Pigliaru – che si è lavorato per irrobustire quella leale collaborazione fra i vari livelli di governo, senza la quale non si raggiungono gli obiettivi", ha detto il presidente Pigliaru. "Essere parte di un progetto integrato generale aumenta la qualità del risultato e permette di consolidarlo in tempi più rapidi, a vantaggio di tutti. Fondamentale, oltre al lavoro portato avanti con il Ministero, è stata la partecipazione delle comunità territoriali attraverso Anci e Cal, attori essenziali nel rendere questo disegno operativo. Avevamo chiesto con forza allo Stato di fermare l'arretramento dei nostri territori – ha concluso il presidente della Regione – e oggi, grazie all'impegno di tutti, questa tendenza è finalmente invertita. Un processo positivo che aumenta il senso di legalità e di sicurezza, restituendo fiducia".