lunedì, 23 aprile 2018

Selargius. Fermata "Camelie" per la metrolpolitana. Un passo in avanti per il progetto città metropolitana

Anniversario con taglio del nastro per la MetroCagliari. Partenza da Piazza Repubblica e arrivo a Settimo, dopo la tappa a Selargius, per il taglio del nastro.



Doppia festa in casa Arts, che ha festeggiato i primi dieci anni di MetroCagliari con l'immissione in servizio di tre nuovi tram e l'inaugurazione della fermata Camelie. "È indubbiamente un grande giorno per la nostra comunità", ha commentato il primo cittadino di Selargius, "L'attivazione di questa fermata consentirà ai residenti di San Lussorio di uscire dall'isolamento, dal momento che questa zona sino a oggi non era servita dai mezzi pubblici e consentirà a tutti i selargini di raggiungere Cagliari e l'hinterland senza essere costretti a utilizzare la macchina. Abbiamo dovuto inviare diverse note ufficiali all'Arst, ma oggi, dopo circa quattro anni di attesa e diversi annunci di imminenti inaugurazioni puntualmente saltate, lasciamo da parte ogni polemica e festeggiamo l'entrata in servizio della nuova fermata: un piccolo tassello che rientra nel più grande progetto della città metropolitana".