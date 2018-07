Sicurezza. Videosorveglianza in tutti i 377 comuni sardi

Il primo finanziamento di 7 milioni era destinato a 110 Comuni, di cui 30 hanno già concluso le opere. La Giunta ha presentato il bando da 20,2 milioni di euro per gli altri 267: si va da un minimo di 35mila euro per quelli sino a 1000 abitanti a un massimo di 200mila per quelli oltre i 20 mila abitanti. I lavori dovranno essere ultimati entro luglio del 2020.

"Oggi rispondiamo alla domanda di sicurezza forte che arriva da cittadini ed amministratori", ha esordito il governatore, Francesco Pigliaru, illustrando il bando con gli assessori agli Affari generali ed Enti Locali, Filippo Spanu e Cristiano Erriu.

Il bando nasce per dare una risposta alle intimidazione e agli attentanti nei confronti degli amministratori locali dell'Isola a seguito del Protocollo d'intesa tra Regione, Anci e Prefetture della Sardegna siglato nel marzo del 2015 e i successivi accordi per la promozione della sicurezza sottoscritti nel febbraio scorso con il Ministro dell'Interno Marco Minniti, con l'Anci, il Cal e le Prefetture.

Si tratta di "un bando a sportello al quale potranno partecipare tutti i Comuni in forma associata o singola; sarà pubblicato entro 30 giorni dall'assessorato e entro 120 giorni i Comuni dovranno presentare richiesta di finanziamento che sarà erogato nella sua interezza in una sola tranche".

Il nuovo bando per la videosorveglianza nei comuni della Sardegna prevede lo stanziamento di 50mila euro per il Comune di Macomer, dove entro sei mesi sarà operativo il Centro per la permanenza e il rimpatrio (Cpr) destinato all'accoglienza di migranti algerini. "La videosorveglianza - ha precisato l'assessore agli Affari generali, Filippo Spanu - sarà rafforzata principalmente nelle vie d'accesso al Marghine e nel quartiere del Cpr".