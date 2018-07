Lavoratori ARAS: il Ministero non risponde alla relazione tecnica inviata dalla Regione un mese fa: al documento allegato mancava una pagina

"La Regione Sardegna ha inviato il 15 giugno scorso la Relazione Tecnica relativa alla situazione dei lavoratori dell'ARAS al Capo di Gabinetto del Ministero dell'Economia così come agli omologhi di Affari Regionali, Funzione Pubblica ed Agricoltura. Parallelamente si è ritenuto opportuno sensibilizzare i parlamentari, in particolare quelli di maggioranza. Non avendo ricevuto risposte, abbiamo sollecitato, senza strumentali polemiche, e con spirito di leale collaborazione, l'attenzione da parte dei ministeri interessati, e nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di parlarne con il Ministro degli Affari Regionali Erica Stefani. Il prossimo 19 luglio è inoltre previsto un incontro di approfondimento presso il Dipartimento Affari Regionali".

Lo dichiara l'assessore degli Affari Generali Filippo Spanu.

"Ora - aggiunge l'esponente della Giunta - scopriamo dalla stampa che la Ragioneria ha ricevuto il documento solo il 12 luglio, mancante di una pagina allegata. Fatto evidentemente addebitabile a un errore di trasmissione che solitamente si corregge con una comunicazione tra uffici in circa 5 minuti. Mai nessuna informazione su questo aspetto dal MEF. Nel rispetto del principio di leale collaborazione abbiamo subito inviato la tabella mancante. Speriamo che questa volta il Ministero e i parlamentari coinvolti, in base alle loro rispettive competenze, possano dare risposta alle nostre articolate argomentazioni".