Rwm: il ministro Trenta annuncia controlli serrati sull'export di armi anche sulla fabbrica di Domusnovas

"Finalmente ci saranno controlli serrati sull'import export delle armi, la legge 185/90 deve essere rispettata". Così i due deputati del M5S in commissione Difesa e Esteri, Corda e Cabras.



Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta annuncia di voler verificare con il ministro degli Esteri Enzo Moavero i termini che regolano l'export di armamenti italiani in Arabia Saudita, I controlli si estenderanno anche alla fabbrica Rwm di Domusnovas.



"È necessario avviare una serie di scrupolosi controlli nei confronti di quei soggetti che vendono armi a paesi come l'Arabia Saudita che, ricordiamo, sono pesantemente coinvolti in aree di conflitto. Si pensi ad esempio alla tragica situazione dello Yemen, con bombardamenti che colpiscono ogni giorno da tre anni la popolazione civile, con infiniti lutti, 10 milioni di senzatetto e la partenza di flussi di milioni di rifugiati".



Il fatto che il Governo si sia posto il problema del rispetto di una legge, la 185/90, per troppo tempo bypassata senza ritegno, non significa che non abbia a cuore il problema occupazionale. Si pensi per esempio al caso Rwm azienda produttrice di materiale bellico, con acclarati rapporti con il mercato saudita o il rispetto per il lavoro svolto dai nostri militari".



Un conto è incrementare i bilanci vendendo bombe da usare sulla popolazione civile, un'altra questione ancora è produrre sistemi d'arma complessi. "Un paese che perda competenze militari e non abbia una politica industriale militare moderna perde ogni residua sovranità, specie se ambisce a creare relazioni multilaterali paritarie, ancorché orientate al disarmo", puntualizzano i due parlamentari, che aggiungono: "Per non far prevalere un interesse troppo particolaristico basterebbe un rispetto più rigoroso dell'articolo 11 della Costituzione".



"Dopo la Guerra Fredda, quando la Germania fu riunificata, ottenne un programma comunitario per la riconversione economica e sociale delle aree troppo dipendenti dalle produzioni militari. Un'analoga scelta di livello europeo occorre anche per far uscire le comunità coinvolte in Sardegna da una monocultura economica e offrendo alternative occupazionali".