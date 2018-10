Indennizzi attentati, ora è l'Assessorato agli Enti Locali l'Ente competente

La questione dei risarcimenti è attualmente in capo agli Affari Generali, ma con il disegno di legge appovato si attuerà il trasferimento di competenze.







Le competenze in materia di provvidenze a favore delle vittime di attentati vengono trasferite all'assessorato degli Enti Locali. Lo prevede il disegno di legge approvato oggi dalla Giunta su proposta dell'assessore degli Affari Generali Filippo Spanu.

La questione dei risarcimenti è attualmente in capo agli Affari Generali che segue anche il tema che riguarda gli indennizzi per gli eredi di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio, altra materia che passerà nella sfera dell'assessorato degli Enti Locali.

"Con il disegno di legge - spiega l'assessore Spanu - vogliamo favorire il processo di semplificazione e assicurare l'efficacia e l'efficienza amministrativa. L'assessorato degli Enti Locali acquisisce queste nuove nuove competenze in forza delle funzioni amministrative esercitate in base alla legge regionale n.1 del 1977".

L'esponente della Giunta, nel ribadire l'importanza delle norme sui risarcimenti agli amministratori pubblici che abbiano subito attentati, ricorda che "in base alla legge n.21 del 1998 gli indennizzi possono essere erogati a favore di sindaci, assessori e consiglieri comunali, dipendenti comunali con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dipendenti regionali appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, componenti delle compagnie barracellare, dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio".

Il provvedimento è stato successivamente oggetto di integrazione normativa con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace il sostegno della Regione. Viene infatti contemplata la possibilità di concedere alla vittima dell'attentato un'anticipazione per un importo non superiore al 50% dell'ammontare del danno accertato.

Nel disegno di legge approvato oggi dall'esecutivo viene inoltre previsto il trasferimento alla Presidenza della Regione della competenza in materia di pubblicazioni di qualsiasi natura e ambito di intervento.