Roma, 5 mar. (AdnKronos) - La conferenza dei capigruppo di palazzo Madama ha deciso per quella data la seduta in cui i senatori dovranno pronunciarsi sulla proposta della Giunta delle immunità di non concedere al Tribunale dei ministri di Catania l'autorizzazione a procedere nei confronti del vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in relazione alla vicenda della nave Diciotti.