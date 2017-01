Clima pazzo sotto esame, protagonista pool dell'Università di Cagliari nel fondo dell'oceano Antartico

CAGLIARI - Un gruppo di ricerca dell'Università di Cagliari – guidato dal professor Antonio Pusceddu, del dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente - è impegnato nel progetto che sta studiando le profondità del mare di Ross (nell'oceano Antartico), a circa 20 anni dalle prime indagini condotte durante la ventesima spedizione italiana in Antartide (1994-1995), in un team cui partecipano anche l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Genova, l'Istituto di Scienze Marine del Cnr e l'Istituto Nazionale Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). Si tratta del progetto Bedrose (Benthic biodiversity and ecosystem functioning of the Deep Ross Sea in a changing Southern Ocean), condotto nell'ambito del progetto nazionale di ricerche in Antartide (Pnra) e che studia l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi antartici profondi.

Il generale riscaldamento degli oceani infatti, modificando le correnti marine, può determinare importanti cambiamenti nella quantità e nel valore nutrizionale della "pioggia" di particelle organiche che rifornisce i fondali. Le profondità dell'oceano Antartico, che copre il 30 per cento della superficie dell'oceano globale, sono teatro di meccanismi fisico-chimici che regolano il clima globale. Pertanto, lo studio di questa porzione remota degli oceani assume particolare rilevanza. L'unità di ricerca sarda cura l'analisi della quantità e composizione biochimiche della materia organica depositata al fondo, alla ricerca di segnali di cambiamento associati al riscaldamento globale. La campagna oceanografica a bordo della nave Italica è in corso in queste settimane: posizione ed attività di ricerca sono consultabili on line qui.