Cagliari, tutto pronto per la Global Game Jam: la sfida dei videogiochi

Venerdì 20 gennaio al via la Global Game Jam. Fino a domenica due giorni dedicati alla creazione di videogame: all’Ex Manifattura Tabacchi anche un seminario e la presentazione di Discover Cagliari, primo videogame in realtà aumentata ambientato nel Capoluogo sardo.







Cagliari per due giorni diventa la città dei videogiochi. Dalle 17 di venerdì 20 gennaio alle 17 di domenica 22 gennaio si svolgerà, presso l’Ex Manifattura Tabacchi, la prima edizione sarda della Global Game Jam manifestazione internazionale sulla creazione di videogiochi che si tiene in contemporanea in centinaia di città del mondo.

La Global Game Jam è una competizione amichevole durante la quale i partecipanti (informatici, designer, narratori, semplici appassionati) divisi in squadre si sfidano nel creare un gioco o un videogioco su un tema comune. Attualmente l’associazione Fabbricastorie, che organizza l’evento, ha registrato oltre 40 iscrizioni. Per gli organizzatori “si tratta di un ottimo risultato” soprattutto se confrontato ai numeri fatti registrare lo scorso anno dalle città italiane partecipanti: nel 2016 a Trieste parteciparono in 20, a Pisa in 36, a Pozzuoli 58, a Catania 62, a Roma 110, a Torino 172, a Milano 356. Le iscrizioni rimarranno aperte fino all’inizio del gioco.

“Il gioco rompe i confini”. Ad anticipare la Global Game Jam, dalle 9.30, si terrà una serie di incontri, dibattiti e seminari sul ruolo del gioco nello sviluppo economico e culturale della Sardegna. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Beniamino Sidoti (ludologo e fondatore di di Lucca Comics&Games), rappresentanti di Sardegna Film Commission, Regione Sardegna, Comune di Cagliari, Crs4.

Verrà poi presentato Discover Cagliari: si tratta di un videogame per smartphone dedicato alla valorizzazione turistica della città di Cagliari. Consiste in una caccia al tesoro nella quale il giocatore compie un itinerario turistico lungo il quartiere storico di Castello nel tentativo di difendere la città dall'attacco di forze soprannaturali. Il gioco è realizzato in lingua italiana e inglese ed è progettato per poter essere giocato in poche ore, perfetto per i croceristi o altri turisti in visita breve nella città. E’ un progetto dell’associazione Fabbricastorie finanziato dalla Fondazione di Sardegna e realizzato dalla società Net-Press.