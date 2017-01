Ricerca sulla sclerosi multipla, premio a laureata cagliaritana

CAGLIARI - Valentina Saba, laureata a Cagliari con 110/110 e lode con una tesi di laurea magistrale del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, ha vinto il premio speciale "Salute" nell'ambito del 17mo Premio Ecologia "Laura Conti – Icu 2016".

La tesi, intitolata "Geoepidemiologia della Sclerosi Multipla: analisi preliminare dei fattori ambientali potenzialmente coinvolti in un'area pilota (Sardegna sud-occidentale)", che le è valsa il prestigioso premio, ricade nel campo di una disciplina emergente, la Geologia Medica che ha come scopo l'individuazione di fattori geoambientali potenzialmente coinvolti in alcune patologie, sia come predisponenti sia come protettivi.

Il lavoro di ricerca è stato svolto nell'ambito del progetto "Geoepidemiology of multiple sclerosis: the environmental factors", finanziato dalla Fism (Federazione Italiana Sclerosi Multipla). La giovane ricercatrice si trova ora a Pavia ad approfondire le sue competenze e svolgere la sua ricerca nel "Dottorato in Psicologia, Neuroscienze e Statistica Medica", per cui ha ricevuto anche una borsa di studio, presso l'Unità di Statistica Medica e Genomica, sotto la guida di Mario Grassi (docente di Statistica Medica all'Università di Pavia).

Il Premio Laura Conti è destinato a tesi che trattano questioni ambientali, dalla mobilità intelligente ai rifiuti, dall'inquinamento alla salute, dall'energia alla legislazione ambientale. Le tesi vincitrici inoltre vengono fatte conoscere attraverso specifiche pubblicazioni e la rivista trimestrale Gaia - Ecologia, Nonviolenza, Tecnologie Appropriate.