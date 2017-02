ContaminationLab 2017, le idee d'impresa finaliste

Sette team in finale al contest dell'ateneo di Cagliari. Sistemi di sicurezza per infanzia e bambini, software per controlli a distanza, app per smartphone di supporto a varie patologie, reti per analisi dati e altre intuizioni all'esame della giuria. Giovedì la grande sfida al Teatro Massimo.







CAGLIARI - IFeel Baby, Little Alienz, Neeot, OMSy, Placeat, RefoodIt e YaaR hanno conquistato oggi alle 10.30 l'accesso alla finale della quarta edizione del Contamination Lab UniCa dell’Università di Cagliari. I sette gruppi, composti da studenti e laureati di discipline differenti, si sfidano giovedì 24 febbraio, dalle 15, al Teatro Massimo, in viale Trento. Ospiti e testimonial doc sono attesi al clou del percorso che punta a rafforzare e creare sviluppo imprenditoriale con incubazione di idee vincenti, tra creatività, innovazione e territorio.

Sette minuti per il futuro. I team finalisti hanno sette minuti ciascuno per presentare la propria idea imprenditoriale e convincere i giurati. In palio, premi in denaro e servizi. In giura investitori, giornalisti specializzati, operatori del mondo della finanza e di imprese multinazionali: Peter Kruger (StartupBootCamp), Enrico Mattiazzi (United Ventures), Jari Ognibeni (Industrio), Anna Amati (Meta Group), Lorenzo di Donato (Fluorsid), Oozi Cats (Telit Communications), Giovanna Roversi (Audience marketing manager, Microsoft), Nava Swersky Sofer (direttore IdcBeyond), Roberto Bonanni (Meta Ventures), Fabio Spagnuolo (responsabile Network & Promotion of Innovation Culture - Intesa Sanpaolo). La serata è moderata da Alessandro Fusacchia (Sole24ore).

Finalisti e idee.