Quinta candelina per "Cagliari Open Data". 3 giorni di eventi

CAGLIARI - Compie cinque anni il "Cagliari Open Data Day", manifestazione per la cultura dei dati aperti che è ormai un appuntamento atteso per cittadini di tutte le età, imprese e istituzioni. Come tutti le precedenti edizioni viene organizzata - senza richieste di contributi - dal Circolo dei Giuristi telematici e, per il 2017, dalla startup Need For Nerd e il coworking di Cagliari Hub/Spoke, con la collaborazione della Regione Sardegna il supporto del Crs4 e di alcune associazioni della cultura digitale isolana e con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari.

La valenza dell'iniziativa è stata riconosciuta anche fuori Sardegna: il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiesto al Circolo dei Giuristi di inserire anche l'appuntamento cagliaritano all'interno della "Settimana Nazionale dell'Amministrazione Aperta", la sette giorni per la cultura e la pratica della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e nella società. Il 3 marzo l'introduzione agli "open data" e poi lo sviluppo dei progetti, sabato e domenica spazio i festeggiamenti per la giornata internazionale dedicata e il gran finale con l'"hangout". Il dettaglio di tutte le iniziative in calendario viene svelato lunedì 27 febbraio in Comune, anche insieme a vari assessori e al sindaco, Massimo Zedda.