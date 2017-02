Laureanda cagliaritana vola in Cina dal colosso Huawei

Tirocinio in Cina per una laureanda dell'UniversitÓ di Cagliari: Elena Chiappe selezionata dal colosso Huawei tra i 10 talenti italiani che partecipano al progetto "Seeds for the future".







CAGLIARI - C'è una laureanda del corso di laurea magistrale in Ingegneria elettronica dell'Università di Cagliari tra i dieci talenti selezionati in tutta Italia per partecipare a "Seeds for the future", il programma annuale di tirocini organizzato da Huawei Technologies Italia (Huawei), azienda leader nelle soluzioni di Information e Communication Technology (ICT), d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Elena Chiappe – questo il nome della studentessa selezionata dal colosso dell'ICT - parteciperà al progetto riservato a dieci laureandi italiani con un percorso di studio focalizzato su tecnologia e innovazione e ha l'obiettivo di promuovere il merito e l'eccellenza tra gli studenti del settore ICT, focalizzandosi non solo sugli aspetti formativi ma anche sull'applicazione concreta nel mondo industriale.

Il progetto "Seeds for the Future 2017" si svolgerà dal 13 al 24 marzo nei centri di eccellenza di Huawei in Cina e offrirà un ampio portafoglio di programmi di formazione di alto livello. Le metodologie formative comprenderanno lezioni in classe, esercitazioni pratiche, formazione multimediale e simulazioni di problem solving.