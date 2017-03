"Cagliari Open Data", ultimi scambi multimediali: c'è l'hangout

CAGLIARI - Ultimo appuntamento della tre giorni domenica 5 marzo per affrontare gli open data a 360 gradi da Cagliari al mondo. L'evento è libero e aperto a coloro che si vogliono collegare in streaming, dalle 18 alle 20, sul canale Youtube di Need for Nerd e nel gruppo Programmatori Need for Nerd. Luca Piras, ricercatore dell'Università degli Studi di Cagliari, introduce una conversazione con gli esperti sugli open data e con il pubblico collegato. Intervengono: Francesco Piero Paolicelli (esperto di open data), Giovanni Battista Gallus (Circolo dei Giuristi Telematici, avvocato), Alessio Cimarelli (data scientist, attivista e hacktivista, socio di onData) e Andrea Zedda (Sardinia Open Data).

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cagliari e dalla Regione Sardegna, è organizzata da Circolo dei Giuristi Telematici, Need for nerd e Hub/spoke, con la collaborazione della Regione Sardegna e del Crs4 e il supporto di Sardinia Open Data, Nordai e CLab.