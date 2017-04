Scienza e cultura, due giorni dedicati a Sassari. Centinaia di studenti tra astronomia e fisica

SASSARI - Un viaggio alla scoperta dei grandi temi della scienza e della cultura, dove partecipazione e curiosità sono le parole d’ordine per “incontri ravvicinati” con gli esperimenti che hanno segnato la storia del sapere. Ritorna a Sassari “La Scienza in piazza”, il laboratorio di ricerca e sperimentazione che coinvolge scuole e studenti con decine di animatori e di insegnanti, centinaia di ragazzi, mostre e incontri di studio aperti a tutti. Giunto quest’anno alla dodicesima edizione, l’appuntamento avrà per tema “I Grandi della scienza” e gli esperimenti che hanno caratterizzato lo sviluppo delle conoscenze. Attraverso attività didattiche e di laboratorio dove è “vietato non toccare”, il sapere scientifico parte dalle scuole per arrivare agli appassionati e alle famiglie, con un’attenzione particolare ai giovani.

Con un successo sempre in crescita la manifestazione ha assunto di anno in anno caratteristiche sempre più tematiche, affrontando aspetti che legano le scienza con l’Astronomia, gli Equilibri, il Gioco, il Suono e tanto altro. Il format di carattere squisitamente divulgativo è stato ideato e promosso fin dal 2005 dalla Società Astronomica Turritana e dall'Associazione Insegnanti di Fisica, con il coinvolgimento di numerose scuole di città e provincia. Quest’anno saranno protagonisti il Liceo Scientifico “Marconi” di Sassari, il Liceo Scientifico “Spano” di Sassari, il Liceo Scientifico “Fermi” di Alghero, il Liceo Scientifico “Europa Unita” di Porto Torres, Liceo Scientifico di Castelsardo, Liceo Classico “Azuni” di Sassari, Liceo Classico “Canopoleno” di Sassari, Liceo Artistico “Figari” di Sassari, Iis “Devilla” di Sassari, Iti “Angioy” di Sassari, Ipsar-Ipseoa di Sassari, Ic di Sorso. La Sat partecipa con alcuni exhibit e strumenti autocostruiti che saranno in mostra permanente nel planetario e nell’Osservatorio di Siligo, e con una parte della mostra “Breve atlante della Divina Commedia” esposta di recente alla Biblioteca Universitaria di Sassari. Si stima che nei prossimi giorni visiteranno la manifestazione oltre 2500 persone tra studenti, docenti e appassionati.