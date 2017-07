Alternanza scuola-lavoro, gli studenti dell'Euclide nei laboratori dell'Università

Giovedì, a partire dalle 9.30 nell'Aula magna Boscolo della Cittadella universitaria di Monserrato, i ragazzi impegnati nel progetto presenteranno le attività svolte, durante le quali sono stati seguiti dal personale che lavora nelle strutture di ricerca e di didattica della Cittadella universitaria. Si va dall'allestimento delle postazioni didattiche del Laboratorio chimico e biologico - in cui gli studenti hanno imparato il corretto uso della vetreria e del microscopio ottico e vissuto esperienze pratiche su vari argomenti - alla preparazione della manifestazione "Musei aperti", svoltasi nello scorso mese di maggio.

I docenti e i ricercatori hanno fatto vivere agli studenti dell'Euclide anche alcune esperienze di ricerca, come la sintesi e la caratterizzazione di complessi metallici. Particolare interesse ha suscitato in loro l'analisi del cioccolato, con la determinazione degli zuccheri per via polarimetrica, la preparazione e la gestione dell'inventario digitalizzato di un laboratorio chimico.

Ai ragazzi è stato insegnato anche l'utilizzo di un software utile per disegnare e ricercare le molecole e predirne alcune proprietà: hanno così potuto rappresentare alcune molecole con le quali vengono a contatto nella quotidianità. Nell'Ufficio di Presidenza della Facoltà hanno potuto apprendere anche le tecniche di gestione del lavoro quotidiano di segreteria e l'organizzazione del materiale distribuito durante le Giornate di Orientamento.

Nelle giornate trascorse in Cittadella, c'è stato spazio infine per la preparazione di un filmato, da utilizzare nel Museo di Chimica, esplicativo sulla diffrazione dei raggi x e la sua evoluzione nel tempo.