Laser contro i tumori della testa e del collo, chirurghi da tutto il mondo a lezione a Cagliari

Il corso è tenuto da Roberto Puxeddu, direttore di Otorinolaringoiatria dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. Da anni esegue interventi con il Laser CO2 per il trattamento di numerose patologie otorinolaringoiatriche. Il Laser CO2 è uno strumento di grande precisione che presenta una caratteristica fondamentale per il suo utilizzo in medicina: la profondità e l'estensione dell'incisione chirurgica-Laser e la sua potenza sono adattabili alle differenti patologie da trattare ed alle caratteristiche particolari di ogni singolo paziente, che può ricevere in questo modo il miglior trattamento possibile.

Questo strumento trova applicazione in ogni tipo di patologia otorinolaringoiatrica, dal trattamento dei carcinomi faringo-laringei di stadio precoce ed intermedi, all'ipoacusia di origine otosclerotica. Chiaramente la complessità dei dispositivi Laser rende necessario un altissimo livello di training degli aspiranti chirurghi. Il corso ha docenti nazionali ed internazionali che mettono a disposizione degli allievi la loro esperienza.

L'interessante programma delle lezioni unito alla chirurgia in diretta ed alle esercitazioni pratiche sui modelli anatomici ha riscosso un importante successo, richiamando partecipanti dall'Italia e dall'estero, dove la reputazione dei chirurghi italiani è altissima.