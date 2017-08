Videogames e opportunità di lavoro nell'Isola. Convegno ad hoc a Pula

Appuntamento il 4 agosto prossimo al Parco tecnologico del Crs4. "Giocando si cresce: prospettive e nuove opportunità offerte dall'industria dei videogames in Sardegna", questo il titolo della tavola rotonda.







PULA (CA) - Venerdì 4 agosto, dalle 9:30, nell’auditorium Giuseppe Pilia, all'interno dell'edificio 2 del Parco tecnologico della Sardegna, il gruppo di ricerca GamIT del Crs4 organizza, in collaborazione con Sardegna Ricerche, il convegno: “Giocando si cresce: prospettive e nuove opportunità offerte dall’industria dei videogame in Sardegna”. Obbiettivo del convegno è quello di presentare i risultati della prima scuola scientifica sui videogame, in corso questi giorni al Parco tecnologico di Pula, nonché fare il punto sulla situazione del settore dei videogame nella nostra isola, valutare le opportunità di crescita e di mercato rapportandole alla realtà regionale ed evidenziarne eventuali esigenze e criticità.

“Attualmente l’industria dei videogiochi è la più florida tra quelle dell’intrattenimento” – sostiene Massimo Deriu, responsabile del gruppo GamIT del Crs4 - “Le ricadute sul fronte economico, sociale e culturale sono importanti e nonostante nel nostro paese la produzione di videogiochi sia ancora bassa, l’industria sta ampliando la propria offerta anche grazie agli sviluppatori indipendenti”. “La nostra idea – prosegue Deriu - è quella di contribuire a diffondere l’attenzione verso il settore dell’intrattenimento videoludico, fornendo gli strumenti concettuali, metodologici, progettuali e applicativi, necessari ad affrontare le sfide poste dallo sviluppo di applicativi software innovativi e complessi”. È possibile leggere tutto il programma e iscriversi al convegno qui.