A Cagliari il premio nobel per la fisica Arthur Mcdonald

CAGLIARI - Sarà a Cagliari lunedì 11 settembre, per partecipare ai "Seminari promossi dal Rettore" il Premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, attualmente Professor Emeritus della Queen's University, Kingston, Canada. L'appuntamento comincerà alle 11 nell'Aula Magna del Rettorato, in via Università 40 a Cagliari.

Ancora un Premio Nobel, dunque, per i seminari promossi dal rettore Maria Del Zompo: dopo Eric Kandel, Nobel per la Medicina nel 2000, ospite dell'Ateneo cagliaritano nel marzo scorso, stavolta arriva in città McDonald. Lo scienziato canadese - vincitore del Premio Nobel appena due anni fa insieme al giapponese Takaaki Kajita per i suoi studi che hanno portato a dimostrare che i neutrini hanno una massa - terrà una Lectio Magistralis dal titolo "Understanding our Universe from Deep Underground", un viaggio guidato alla comprensione del nostro universo dalle profondità della Terra. I due docenti sono stati pionieri nello studio sperimentale delle oscillazioni dei neutrini, un fenomeno grazie a cui queste particelle subatomiche cambiano "identità". L'osservazione di queste oscillazioni è stata fondamentale per determinare la massa dei neutrini, un ingrediente molto importante per la comprensione dei mattoni fondamentali della materia.

Arthur B. McDonald, Professore del Dipartimento di Fisica della Queen's University di Kingston partecipa con un folto gruppo di docenti e ricercatori di varie Università canadesi all'esperimento DarkSide, esperimento dedicato alla scoperta della materia oscura che vede coinvolte ricercatori provenienti da Italia, Brasile, Cina, Francia, Polonia, Russia, Spagna, Stati Uniti d'America, Ucraina.

McDonald è attualmente impegnato anche nell'esperimento Deap (anch'esso dedicato alla ricerca della materia oscura) in corso presso il Laboratorio Snolab di Sudbury nel Canada. Snolab è il laboratorio presso il quale condusse un importante esperimento dedicato all'osservazione dei neutrini solari e per il quale ricevette, nel 2015, il Premio Nobel per la Fisica.

La collaborazione tra i gruppi della collaborazione DarkSide e i gruppi canadesi nasce dal fatto che al centro dei loro esperimenti vi è il gas Argon: il gas nobile che costituisce il cuore sia dell'esperimento Deap sia dell'esperimento DarkSide. La visita del professor McDonald a Cagliari e in Sardegna è legata anche al progetto ARIA, il grande impianto destinato alla purificazione del gas Argon in corso di realizzazione presso la miniera di Seruci della CarboSulcis SpA.

Un gruppo di docenti, ricercatori e studenti del Dipartimento di Fisica e del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Chimica e dei Materiali partecipa da oltre 3 anni all'esperimento DarkSide ed a tutte le attività dedicate alla realizzazione dell'impianto per la purificazione dell'Argon.