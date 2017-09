Uomo e computer "uniti" dai videogames alla realtà virtuale. Convegno con luminari internazionali a Cagliari

CAGLIARI - Dal 18 al 20 settembre prossimi, al T Hotel di Cagliari, si terrà la 12ma edizione del congresso CHItaly, incontro internazionale organizzato dalla comunità italiana di Interazione Uomo-Macchina (Hci) che si tiene ogni due anni. Si tratta del momento in cui esperti italiani e internazionali presentano i risultati della ricerca che mira a semplificare l'utilizzo dei dispositivi digitali. Gli studi sviluppati in questa disciplina hanno totalmente cambiato il nostro modo di vivere, rendendo facili da usare ed intuitivi i programmi che utilizziamo tutti i giorni: dalle app sul telefonino ai siti web che consultiamo, dai videogame agli ambienti di realtà virtuale. Le idee innovative sviluppate nel campo della Hci anticipano il modo in cui utilizzeremo i nostri dispositivi nei prossimi anni.

Gli argomenti delle presentazioni in programma spaziano dalle applicazioni utilizzate da una singola persona su un dispositivo mobile a quelle da utilizzare in collaborazione con diversi utenti in spazi pubblici. Il tema di questa edizione è "Verso il Mediterraneo" e la scelta di Cagliari come città ospitante riflette la volontà della comunità di aprirsi alla collaborazione internazionale in quest'area geografica. All'evento sono stati invitati due esperti internazionali della materia: Michel Beaudouin-Lafon, professore di Informatica all'Università di Paris-Sud, che parlerà della sua proposta di rappresentazione sistematica delle diverse tipologie di supporto all'interazione, e Marianna Obrist, Reader in Interaction Design all'Università del Sussex, che condurrà un affascinante viaggio nei diversi modi di interagire con i computer basati su sensi diversi dalla vista e dall'udito, quali il tatto, il gusto e l'olfatto. Entrambi i relatori invitati sono vincitori di progetti di ricerca Erc (European Research Council), la più importante fonte di finanziamento della ricerca di base in Europa. Il convegno è organizzato da Davide Spano, ricercatore del dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Cagliari e da Fabio Paternò dell'istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione del Cnr di Pisa.