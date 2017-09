All'Exmà il grande domino meccanico chiude la rassegna estiva del 10lab

Un grande domino meccanico, fatto di biglie, legno, cartone e piccoli motori: è la "chain reaction" (reazione a catena) che sarà costruita nel piazzale dell'Exmà di Cagliari la prossima domenica, 24 settembre, a partire dalle 17.30, e che coinvolgerà i partecipanti in una sfida di ingegno, creatività e capacità di lavorare in gruppo.

L'evento, inizialmente previsto a fine luglio ma rinviato a causa del maltempo, fa parte de "L'estate del 10lab, idee fresche per teste calde", la rassegna estiva organizzata dal centro di Sardegna Ricerche dedicato alla promozione della cultura scientifica e dell'innovazione con sede al Parco scientifico e tecnologico di Pula.

Il piazzale del centro culturale al centro della città si trasformerà in una vera e propria officina, con attrezzi, legno e cartoni grazie ai quali ci si potrà sentire ingegneri per una sera, realizzando un'attività unica che unisce arte, scienza e problem solving. Anche i veri ingegneri, studenti o professionisti, saranno i benvenuti: il grande macchinario è un'opera collettiva cui ognuno collaborerà con la propria inventiva e il proprio sapere, alla fine dell'evento sarà messo in moto e si attiverà pezzo dopo pezzo con un grande effetto domino. (Per prenotare un posto ai tavoli di costruzione si può inviare una mail all'indirizzo 10lab@sardegnaricerche.it).