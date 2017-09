Sinnova, alta tecnologia e innovazione in mostra

CAGLIARI - "Alta tecnologia e innovazione -dice il vicepresidente della Regione e assessore della Programmazione, Raffaele Paci- sono gli strumenti fondamentali per creare connessione e portare nel mondo le nostre competenze e le nostre tradizioni, abbattendo ogni barriera geografica. Sinnova, che quest’anno ha in programma una giornata in più a testimonianza del successo consolidato in questi anni, è un concentrato di tutto quello che serve: capitale umano, innovazione tecnologica e buone istituzioni, perché senza non si riesce a concretizzare idee e progetti".

"La Sardegna -sottolinea- ha un’alta propensione all’innovazione e all’alta tecnologia, il che ha consentito in questi anni di formare professionalità eccellenti e di attrarre importanti imprese internazionali: sappiamo bene quale può essere la nostra collocazione in Italia e nel mondo e possiamo raggiungere rapidamente l’obiettivo collegando tutti gli elementi della tradizione con l’innovazione, aprendoci all’esterno per dare risposte concrete ai nostri giovani nella loro terra".

Nel corso delle prime due giornate si svolgerà la consueta esposizione delle innovazioni 'made in Sardinia', affiancata da momenti di approfondimento e dibattito attraverso workshop e conferenze su temi di concreto interesse per le imprese innovative del territorio, mentre nella terza, svolta in collaborazione con l’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, saranno presentati a scuole e visitatori i laboratori finanziati nell’ambito del programma regionale.

"Sinnova -sottolinea il direttore generale di Sardegna Ricerche, Giorgio Pisanu- si conferma un appuntamento fondamentale per l’ecosistema dell’innovazione sarda, una vetrina importante con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra le imprese, e tra queste e le principali strutture pubbliche regionali per favorire accordi commerciali e di partenariato, in quest’ottica abbiamo voluto arricchire la manifestazione dedicando un’intera giornata aggiuntiva alle scuole: gli operatori economici che partecipano al programma Iscol@ avranno a disposizione uno stand analogo a quello delle imprese espositrici delle prime due giornate e un’area atelier dedicata, in cui realizzare attività dimostrative dei laboratori".

L’edizione 2017 ospiterà nelle prime due giornate 103 imprese espositrici, divise in cinque settori di riferimento. A far da padrone il settore dell’Ict, con 63 aziende, poi turismo, cultura e ambiente in cui operano 20 imprese, le reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia con 9 soggetti, biomedicina con 7 e agroindustria con 4 aziende. Tra gli operatori partecipanti, 29 sono start up e 21 imprese femminili.

Saranno 11 gli enti e istituzioni presenti (Sardegna Ricerche, università di Cagliari, università di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna, assessorato Pubblica Istruzione, assessorato Industria, assessorato Programmazione, Crs4, Porto Conte Ricerche, Imc, Joint innovation center), oltre alle due multinazionali Amazon e Huawei, il fondo di venture capital italiano Vertis e la Bei (Banca europea degli investimenti).

La terza giornata ospiterà, invece, 38 operatori economici del programma Tutti a Iscol@ - linea B2, che realizzeranno 31 attività dimostrative dei laboratori svolti nel corso dell’anno scolastico 2016-2017. Gli ambiti di azione sono 10 (robotica educativa; aeromobili a pilotaggio remoto; inchiostro conduttivo, disegno e costruzioni; fabbricazione digitale; creatività urbana 3d; connettere per capire con l’Iot; cosa c’è nella città digitale?; vetrina multimediale della cultura; coding e pensiero computazionale; cibo, conoscere per scegliere).

Sinnova 2017 aprirà i cancelli giovedì 5 ottobre, alle 9, con i saluti istituzionali del vicepresidente della Regione, Raffaele Paci, e del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. A seguire prenderanno il via i convegni e tavole rotonde (in totale saranno 16 nei tre giorni della manifestazione) che affronteranno e approfondiranno temi di grande attualità e interesse legati alla Strategia di specializzazione intelligente (S3) della Regione Sardegna, come l’agrifood, l’aerospazio, il turismo sostenibile, in cui saranno ospiti tra gli altri, Stefano Venturi, amministratore delegato Hewlett-Packard Italia, e Plinio Innocenzi, addetto scientifico dell’ambasciata d’Italia a Pechino. (Adnkronos)