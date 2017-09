App sarda permette di scoprire prodotti contraffatti

Una app sarda vince il “Premio Eureka: l'idea diventa impresa” in occasione del tour Panorama d’Italia a Olbia.







L'azienda Autentico srl i è aggiudicata il “Premio Eureka: l'idea diventa impresa”, dedicato alle imprese che hanno partecipato al concorso del tour Panorama d’Italia.

l riconoscimento vinto dall’azienda sarda prende il nome di “Premio Eureka: l'idea diventa impresa”, nato con l’intento di premiare il progetto più innovativo e interessante in uno dei seguenti settori: Mobilità, Green Economy, Igiene Ambientale, Giovani e Scuola/Lavoro, Turismo, Benessere e LifeStyle, Integrazione e Iniziative Multiculturali, Cyber Security.

L'azienda ha presentato tutte le caratteristiche del suo prodotto 'Autentico nfc', con lo scopo di mostrare come sia possibile contrastare il Mercato Parallelo, e il fenomeno della contraffazione, inserendo un Tag Nfc nelle etichette dei prodotti e utilizzando l’App Autentico nfc per leggere le specifiche contenute all’interno del Tag, quali: scheda del prodotto e numero all’interno del lotto di produzione, tutti i dati di produzione che il produttore ha deciso di rendere pubblici, funzionalità di segnalazione potenziale falso, funzionalità di invio messaggi al produttore in relazione a uno specifico prodotto acquistato.