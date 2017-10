Sinnova, tutti pazzi per l'innovazione. In 7mila a Cagliari tra droni e robot

CAGLIARI - "Sinnova 2017 si chiude in bellezza con una festa dei giovani, i futuri innovatori della Sardegna. Nei tre giorni della manifestazione oltre settemila persone hanno visitato l'ex Manifattura Tabacchi". A tracciare il bilancio della quinta edizione del Salone dell'Innovazione in Sardegna, promosso da Sardegna Ricerche e dalla Regione, con l'assessorato della Programmazione, è il direttore generale Giorgio Pisanu: "I numeri della giornata di oggi confermano che la scelta di aprire SINNOVA alle scuole è vincente. La scuola deve attrarre i ragazzi e per farlo deve restare al passo con i cambiamenti tecnologici della realtà quotidiana", sottolinea il direttore alla chiusura della manifestazione. "Sinnova si conferma come l'hub dove ogni anno si danno appuntamento i protagonisti dell'ecosistema regionale dell'innovazione, dalle imprese alle istituzioni, le Università e i centri di ricerca", sottolinea Pisanu, "Sardegna Ricerche è orgogliosa di dare impulso con le sue attività e i suoi programmi allo sviluppo del processo innovativo, che trova in Sinnova la sua sintesi naturale".



I LABORATORI - Dall'alimentazione alla robotica, passando per le applicazioni dell'Internet delle cose (IoT), l'utilizzo dei droni e il coding: sono dieci le aree tematiche in cui sono stati divisi i laboratori presentati nella giornata conclusiva di Sinnova 2017.

Bambini e ragazzi hanno potuto sperimentare le attività direttamente con gli animatori e si sono divisi negli oltre trenta laboratori ideati appositamente per la terza giornata del Salone dell'Innovazione in Sardegna. A divertirsi con i droni sono stati i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori interamente sviluppati intorno all'uso di questi sistemi di pilotaggio remoto e alle acquisizioni delle immagini per la conoscenza del territorio. Gettonate anche le attività sulla robotica, come quella presentata dal FabLab di Olbia che a Cagliari ha portato "Otto", un piccolo robot educativo che, con i suoi sensori, interagisce in maniera simpatica con il mondo esterno. Rientra invece nella sezione città digitale ad esempio il percorso che porta i ragazzi alla scoperta degli spazi in abbandono che si nascondono all'interno della città. Grazie a smartphone e tablet hanno realizzato una mappa digitale dell'abbandono, che li aiuterà a orientarsi e a capire quando gli spazi della città si svuotano. Punta tutto sull'inchiostro conduttivo il laboratorio di ricostruzione del proprio centro urbano, realizzato attraverso la progettazione e la prototipazione di un modello fatto di cartoncino, e l'inserimento di elementi luminosi e sonori che si attivano con la creazione del circuito elettrico, realizzato con inchiostri conduttivi, led, resistenze, cicalini e batterie. Non sono mancate le attività di programmazione (coding), dedicate anche ai più piccoli, che sono stati coinvolti nella realizzazione di un racconto animato o di un videogioco partendo da un disegno. E poi ancora la fabbricazione digitale, con la produzione e modellazione di oggetti in 3D, o la realtà aumentata utilizzata in ambito sociale e urbano (creatività urbana 3D), come quella incentrata sul ripensamento degli spazi interni ed esterni alla scuola e su una riprogettazione degli stessi da parte degli alunni.

Partecipate anche le attività dedicate all'IoT, come i laboratori di misura e monitoraggio dei consumi elettrici del proprio istituto scolastico. Le competenze digitali e di comunicazione sono invece contemplate nei laboratori che riguardano la vetrina multimediale della cultura, mentre le dinamiche dei videogame e del 3d sono inserite anche nelle attività legate al cibo, finalizzate a una maggiore consapevolezza delle regole per una sana alimentazione.