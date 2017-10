Whatsapp, messaggi cancellabili ma entro 7 minuti

Whatsapp, post cancellabili. La funzione per eliminare i post richiede l'aggiornamento dell'app. Entro 7 minuti sarà possibile eliminare i messaggi imprecisi o inviati per errore.







Gli sviluppatori di Whatsapp, la celebre e diffusissima applicazione di messaggeria istantanea, si preparano a lanciare una grossa novità, dopo circa un anno di indiscrezioni. Sta finalmente arrivando infatti la possibilità di cancellare i messaggi inviati per errore, o di cui ci si è pentiti appena premuto il tasto d'invio.

Il sito di Whatsapp segnala che la nuova opzione è chiamata "Eliminare i messaggi per tutti" e precisa che "permette d'eliminare specifici messaggi" inviati "a un gruppo o a una chat individuale" ed è "utile" se si invia "un messaggio alla chat sbagliata o se il messaggio inviato contiene un errore". Per eliminare un messaggio, frase, foto o video, basterà selezionarlo e toccare il simbolo del cestino, quindi toccare "elimina per tutti". La novità ha tuttavia alcuni paletti rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti": per avere ripensamenti si avranno a disposizione 7 minuti, dopo i quali il messaggio sarà definitivo, e la funzione richiede che mittenti e destinatari abbiano la versione più aggiornata dell'app.