Falla nei microchip, Apple: "Colpiti tutti i sistemi Mac e iOS"

Roma, 5 gen. (AdnKronos/Wp_Bloom) - La Apple ha confermato: le vulnerabilità di Spectre e Meltdown riguardano tutti i dispositivi Mac e iOS. In una nota, il colosso tecnologico statunitense ha reso noto la vulnerabilità della sicurezza nelle unità di elaborazione centrale Cpu. Cupertino ha annunciato di essere al lavoro per rilasciare un aggiornamento di Safari, il browser usato per navigare su internet da iPad, iPhone e Mac.