Videogame, a Cagliari nuovi corsi per scrittori e disegnatori

Il corso di Modellazione 3d ha l'obbiettivo di insegnare l'utilizzo del programma 3DS Max per modellare e animare componenti 3D per i videogame. Un laboratorio nel quale si costruiscono pezzo per pezzo i componenti di un videogame. Il corso è destinato sia a principianti della modellazione 3D, sia a chi ha già qualche esperienza di modellazione ma vuole approfondire le tecniche specifiche per la creazione di assets per videogame.

Il corso prevede 15lezioni da 2h con cadenza settimanale da tenersi ogni mercoledì dalle 18:00 alle 20:00.Si inizia il 31 gennaio e si finisce il 9 maggio.

Il secondo corso riguarda invece i videogame narrativi. Un vero e proprio corso project-based per imparare a realizzare videogame narrativi utilizzando tool professionali che non richiedono la conoscenza di linguaggi di programmazione. Il corso è dedicato a scrittori e disegnatori che vogliono creare videogame ricchi di elementi narrativi, per esplorare un nuovo medium pieno di opportunità commerciali.

Il corso dura quattro mesi, da gennaio 2017 a aprile 2018. Si compone di 12 lezioni da 2h ciascuna, con un appuntamento settimanale il sabato mattina dalle 11:00 alle 13:00, per un totale di 24h.

Maggiori informazioni qui