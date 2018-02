Peste suina: ad aprile a Cagliari 150 esperti mondiali per un seminario scientifico sul virus

GARA è un partenariato attivo a livello mondiale contro la malattia, promosso dall'Agricultural Research Service del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), il cui obiettivo è promuovere e sostenere collaborazioni di ricerca a sostegno di prevenzione, controllo ed eradicazione della Peste suina africana (PSA). . Nell'ultimo decennio, la PSA si è diffusa in modo molto preoccupante in Russia, Ucraina, Lituania, Polonia e altri Stati dell'Europa centro-orientale costituendo ancora di più una seria minaccia per gli allevamenti suinicoli di tutto il mondo. Tale situazione ha pertanto richiamato l'attenzione, sul panorama internazionale, di tantissimi virologi e infettivologi veterinari.

"Questo evento – ha osservato il direttore generale dell'IZS, Alberto Laddomada – attirerà l'interesse della comunità scientifica internazionale anche alla luce della situazione, in continuo peggioramento, nei diversi Paesi dell'est europeo. Si discuterà quindi, in modo particolare, del possibile sviluppo di un vaccino. Da parte sarda – ha aggiunto Laddomada – presenteremo i risultati degli studi fatti negli ultimi anni sui maiali bradi e sui cinghiali della nostra Isola. Si tratta di una mole di dati forse unica al mondo, che ci consente di capire meglio quali siano le condizioni che favoriscono il persistere del virus della PSA nelle popolazioni suine della Sardegna, e che guida l'Unità di Progetto, istituita dalla Regione, nel combattere la malattia con l'adozione delle misure di contrasto più opportune. "La lotta alla PSA in Sardegna ha già portato a risultati più che positivi e continuerà a farlo anche nei prossimi mesi . L’augurio è che dal confronto scientifico tra gli esperti sardi e i tanti colleghi di fama mondiale scaturisca un ulteriore perfezionamento delle azioni in corso, che ci stanno già gradualmente portando verso il raggiungimento di un risultato importantissimo: quello della eradicazione della malattia dalla nostra Isola”.