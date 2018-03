Settimana del cervello: le iniziative in Sardegna

Dal 12 al 18 marzo anche in Sardegna si tiene la “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello.

Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età.



Quest’anno nella nostra regione sono previsti 28 eventi gratuiti ed aperti al pubblico: a Cagliari, per esempio il 12 marzo inizieranno gli screening gratuiti per la prevenzione della demenza che dureranno tutta la settimana, mentre il 14 marzo un seminario su “Il cervello nello sviluppo” tratterà i disturbi del neurosviluppo che possono emergere nell’infanzia e nell’adolescenza. Il 15 marzo un seminario affronterà il tema dell’invecchiamento cerebrale e esporrà le risorse che si possono attivare per contrastarlo. Sempre il 15 marzo, ma ad Oristano, un seminario sul gioco d’azzardo analizzerà i correlati neurobiologici implicati nella dipendenza da gioco.

Il calendario locale completo è consultabile on-line.



La terza edizione della Settimana del Cervello si svolge anche via web, attraverso una serie di post dal contenuto “più cervellotico che mai” che si possono seguire sulla pagina Facebook Settimana del Cervello.